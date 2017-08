FOREX-Dollaro lievemente più debole, prezzi produzione Usa sotto attese

NEW YORK, 10 agosto (Reuters) - In apertura di seduta sulla piazza newyorkese il biglietto verde ritraccia dai massimi della seduta europea e asiatica, dopo la lettura ben più debole del previsto dei dati sui prezzi alla produzione di giugno. ** Federal Reserve guarda con attenzione all'attuale rallentamento degli indicatori di inflazione, cercando di valutarne la natura più o meno transitoria in un'ottica di 'tapering' e progressivo rialzo dei tassi. ** A cura del dipartimento al Lavoro, alla vigilia dei dati di inflazione di domani la statistica sui prezzi a monte della filiera del mese scorso mostra un rallentamento di 0,1% dell'indice congiunturale contro un consensus per +0,1%. ** Ancora più deludente la dinamica della voce 'core', anch'essa in calo di 0,1% su giugno contro attese per un rialzo di 0,2%. ** Ammontano a 244.000 le richieste settimanali di sussidi di disoccupazione al 5 agosto scorso, leggermente oltre la mediana delle attese pari a 240.000 e dopo le 241.000 dei sette giorni precedenti. ORE 14,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1729/35 1,1757 DOLLARO/YEN 109,71/74 110,06 EURO/YEN 128,71/75 129,42 EURO/STERLINA 0,9020/29 0,9038 ORO 1.282,77/85 1.277,15 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia"