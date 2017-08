FOREX-Dollaro conferma ripresa sui cross ma scenario di medio ribassista

LONDRA, 10 agosto (Reuters) - Negli scambi della mattinata londinese prosegue e si consolida la leggera risalita del biglietto verde nei confronti delle principali controparti, per quanto l'impostazione di medio termine resti ampiamente ribassista. ** Gli investitori continuano ad aggiustare le posizioni rifugio aperte soprattutto ieri su franco svizzero e yen, valute 'safe heaven', guardano alle possibili evoluzioni della crisi tra Washington e Pyongyang. ** "Il mercato è in cerca di direzione dopo le brusche oscillazioni di ieri, nei prossimi giorni a dominare l'attenzione degli operatori saranno i timori geopolitici" commenta Esther Maria Reichelt, strategist per il mercato dei cambi di Commerzbank a Francoforte. ** Un sondaggio Reuters pubblicato stamattina mostra ventotto su 50 economisti scommettere che la Bce annunci modifiche al programma degli acquisti Qe nel mese di settembre, mentre per 15 degli interpellati la data più probabile sarà ottobre. ** Al di là delle precisa tempistica, la maggioranza degli economisti ritiene che la forza del cambio non rappresenti un rischio per la ripresa economica della zona euro: la media delle attese per la crescita 2017 è infatti pari a 2%, massimo da oltre due anni secondo la media dei sondaggi Reuters. ORE 10,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1726/30 1,1757 DOLLARO/YEN 109,95/98 110,06 EURO/YEN 128,95/9,00 129,42 EURO/STERLINA 0,9040/42 0,9038 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia"