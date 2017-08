FOREX-Franco svizzero verso maggior rialzo da inizio 2015 su tensioni Usa-Corea Nord

LONDRA, 9 agosto (Reuters) - Protagonista dei mercati valutari il franco svizzero che si prepara per il maggior rialzo giornaliero sull'euro da quando la Banca centrale elvetica ha rimosso il plafond nel gennaio 2015. ** Contestualmente anche lo yen si apprezza toccando il massimo di otto settimane nei confronti del dollaro a 109,70. ** A sostenere le due valute, tradizionali beni rifugio, il riacuirsi delle tensioni geopolitiche nella regione coreana. ** "Le nuove tensioni geopolitiche hanno spinto il mercato a passare dalla modalità 'risk-on' a quella 'risk-off'...occorre vedere quuanto durerà questo fenomeno", spiega Viraj Patel, strategist valutario di Ing a Londra. ** La Corea del Nord ha minacciato un attacco missilistico contro l'isola di Guam, territorio Usa nel Pacifico, nella replica di Pyongyang alle parole del presidente Usa Donald Trump, che ha preannunciato una risposta di "fuoco e furia" ad ogni minaccia. ORE 11,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1729/32 1,1749 DOLLARO/YEN 109,70/74 110,30 EURO/YEN 128,71/73 129,64 EURO/STERLINA 0,9026/29 0,9044 ORO SPOT 1.268,13/26 1.260,24 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia