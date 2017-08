FOREX-Dollaro torna debole dopo slancio su occupati, dubbi su rialzo Fed

LONDRA, 8 agosto (Reuters) - Seconda seduta di calo per il dollaro dopo lo slancio visto venerdì scorso sulla scia della pubblicazione del dato sugli occupati Usa, che non è tuttavia riuscito a dissipare i dubbi sull'eventuale stretta monetaria della Fed. ** Qualche indizio sugli effetti della forza del mercato del lavoro sull'inflazione, e quindi sulle mosse della Fed, potrebbero arrivare dalle cifre relative ai prezzi alla produzione di luglio attesi giovedì e da quelle sui prezzi al consumo venerdì. ** La valuta Usa la scorsa settimana era scivolata al minimo dei 15 mesi contro un paniere di valute dopo la pubblicazione di deboli dati macro che avevano rafforzato le prospettive di un mantenimento dei tassi d'interesse all'attuale livello da parte della Fed. Tuttavia il dato sui non-farm payroll di luglio migliore delle attese venerdì scorso aveva contribuito a stimolare nel mercato le prospettive di una stretta. ** I mercati prezzano meno del 50% di possibilità di un altro rialzo dei tassi della Fed entro il 2017. A luglio la crescita di nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti è stata maggiore del previsto e i salari sono aumentati. Secondo i dati del dipartimento del Lavoro, il mese scorso gli occupati non agricoli sono aumentati di 209.000 unità dopo il dato di giugno rivisto al rialzo a 231.000 da 222.000. ** Attorno atte 10,25 l'indice del dollaro contro un paniere di valute vale 93,287 con un calo di circa lo 0,2%. ORE 10,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1811/13 1,1793 DOLLARO/YEN 110,55/58 110,67 EURO/YEN 130,58/62 130,61 EURO/STERLINA 0,9051/55 0,9048 ORO SPOT 1.260,81/1,75 1.257,85 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia