FOREX-Euro ritrova 1,18 dollari, seduta povera di spunti

NEW YORK, 7 agosto (Reuters) - Nei primi scambi della mattinata Usa il cross euro/dollaro si mantiene a cavallo della soglia di 1,18, tra scambi sottili e poveri di spunti operativi. ** Con un'agenda macro deserta, gli investitori continuano a ragionare sul dato di venerdì relativo agli occupati mensili di luglio, mettendo in evidenza il positivo stato di salute del mercato del lavoro. ** Il cambio dell'euro contro dollaro ha lasciato sul terreno venerdì circa 0,8%, ritracciando decisamente dai massimi degli ultimi due anni e mezzo. ** In un'ottica più a medio termine, gli addetti ai lavori dubitano tuttavia che il biglietto verde abbia margini per un ulteriore rafforzamento. ** Si guarda in particolare ai prossimi dati su prezzi alla produzione e al consumo di luglio, in agenda rispettivamente giovedì e venerdì di questa settimana, per verificare se e quanto la buona performance dell'occupazione si stia trasferendo all'inflazione. ** "Quello che si vuole capire è se il rallentamento dell'inflazione visto nell'ultimo trimestre è destinato a perdurare anche nella seconda parte dell'anno" spiega Viraj Patel, strategist per il mercato dei cambi per Ing a Londra. ORE 14,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1804/08 1,1768 DOLLARO/YEN 110,85/87 110,67 EURO/YEN 130,75/80 130,30 EURO/STERLINA 0,9043/45 0,9025 ORO SPOT 1.256,20/34 1.257,85 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia