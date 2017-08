FOREX-Dlr verso quarto calo settimanale malgrado rialzo su dato occupati

NEW YORK, 4 agosto (Reuters) - Il dollaro si avvia verso il quarto calo settimanale consecutivo, nonostante una temporanea reazione postiva al dato sull'occupazione Usa. ** Subito dopo la pubblicazione delle cifre sui 'non-farm payroll' relativi a luglio, l'euro/dollaro è sceso da area 1,1870 fino a 1,1823, per poi però rimontare parzialmente. ** A luglio la crescita di nuovi posti di lavoro negli Stati Uniti è stata maggiore del previsto e i salari sono aumentati, segnale di un mercato del lavoro verso la saturazione e che probabilmente apre la strada all'annuncio della Fed il mese prossimo di un piano per iniziare a ridurre l'ammontare massiccio di bond in portafoglio. Secondo i dati del dipartimento del Lavoro, il mese scorso gli occupati non agricoli sono aumentati di 209.000 dopo il dato di giugno rivisto al rialzo a +231.000 da 222.000 . ** Contro un paniere di valute, l'indice del dollaro è montato fino a 93,160 dal precedente 92,800. Attorno alle 15 quota 93,095, col rialzo di circa lo 0,3%. ** Il messaggio 'dovish' della BoE continua a pesare sulla sterlina. L'euro è salito fino a 0,9050 sterline. In linea con le attese, Banca d'Inghilterra ha confermato il costo del denaro e dell'importo del programma di acquisto asset, ma ha rivisto al ribasso le stime di crescita dell'economia britannica . ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1834/39 1,1868 DOLLARO/YEN 110,74/77 110,02 EURO/YEN 131,02/07 130,60 EURO/STERLINA 0,9044/47 0,9032 ORO SPOT 1.261,98/2,07 1.268,15 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia