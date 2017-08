FOREX-Dollaro ritraccia anche su yen, sussidi settimanali disoccupazione in linea attese

NEW YORK, 3 agosto (Reuters) - Perde posizioni anche nei confronti dello yen il biglietto verde negli scambi della mattinata Usa, dopo la lettura sostanzialmente in linea alle attese del dato settimanale sulle richieste di sussidi di disoccupazione. ** Viaggia in area 1,1850, poco lontano dal picco degli ultimi due anni e mezzo toccato ieri, il cross dell'euro/dollaro. ** In calo soprattutto nei confronti dell'euro la sterlina, penalizzata dai toni evidentemente più 'dovish' delle attese di Banca d'Inghilterra. ** Confermati come previsto i tassi di riferimento, l'istituto centrale britannico ha ritoccato al ribasso le proprie stime su crescita e inflazione per il 2017/2018. ORE 15,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1850/20 1,1854 DOLLARO/YEN 110,46/48 110,72 EURO/YEN 130,87/12 131,26 EURO/STERLINA 0,9023/27 0,8962 ORO SPOT 1.266,12/26 1.266,20 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia