FOREX-Dlr tonico su dati, allentamento tensioni Corea del Nord

LONDRA, 16 agosto (Reuters) - Il dollaro tiene sui massimi da tre settimane rispetto al paniere delle principali divise internazionali sulla scia dei buoni dati di ieri sulle vendite al dettaglio Usa. ** Le vendite al dettaglio Usa hanno visto in luglio l'incremento più ampio in sette mesi, ridando forza alle attese di un nuovo rialzo dei tassi Usa entro fine anno, anche se la delicata situazione geopolitica -- in particolare per quel che riguarda le tensioni con la Corea del Nord -- continua a suggerire cautela agli investitori. ** "Le paure legate ai missili nordcoreani sembrano ridursi per adesso e se la recente serie di buoni dati americani si tradurrà in un'inflazione più alta, allora i mercati inizieranno a prezzare più rialzi dei tassi Fed nei prossimi mesi" commenta lo strategist di Commerzbank Ulrich Leuchtmann. ** Per ora tuttavia le proiezioni dei futures sui Fed Funds sui prossimi movimenti dei tassi Usa restano grosso modo invariate, con un solo rialzo indicato per i prossimi 12 mesi. ** Il cambio euro/dollaro è sceso in mattinata fino a 1,1692, vicino al minimo da un mese di 1,1688 visto ieri, per poi riportarsi sopra quota 1,17. ** Intanto in mattinata il Pil italiano del secondo trimestre ha mostrato una crescita dello 0,4% congiunturale, in linea con le attese . Il dato sul Pil della zona euro ha confermato il +0,6% della primissima rilevazione, fornita da Eurostat il primo agosto. ** Da quanto emerso, il presidente della Bce Draghi non darà nuove indicazioni di politica monetaria in occasione della prossima conferenza di Jackson Hole, con l'obiettivo di tenere fermo il dibattito fino all'autunno . ** Il dollaro/yen si riavvicina stamane a quota 111, abbondantemente sopra il minimo da quattro mesi di 108,72 toccato venerdì scorso. ORE 10,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1729/33 1,1733 DOLLARO/YEN 111,87/90 110,66 EURO/YEN 130,07/09 129,86 EURO/STERLINA 0,9100/02 0,9117 ORO SPOT 1.270,31/1,08 1.258,50 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia