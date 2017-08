FOREX-Dlr resta su minimi, mercato non attende segnali concreti da Fed

LONDRA, 25 luglio (Reuters) - Il dollaro galleggia poco sopra i minimi di ieri -- da circa 13 mesi nei confronti del paniere delle principali divise internazionali -- in un mercato scettico sul fatto che il meeting Fed, che parte oggi, farà molto per invertire il recente trend di debolezza del biglietto verde. ** L'euro/dollaro si riavvicina al massimo intraday di 1,1669 dopo la pubblicazione dell'Ifo tedesco di luglio, salito al nuovo record di 116,0 punti . Il cambio resta in prossimità del massimo da 23 mesi di 1,1684 toccato ieri. ** Il dollaro/yen recupera leggermente, sopra quota 111 dopo essere sceso ieri fino 110,63, minimo da metà giugno. ** Per la conclusione della riunione del Fomc, domani sera, sono ampiamente previsti tassi invariati, mentre l'attenzione andrà a eventuali indicazioni su un nuovo intervento restrittivo entro fine anno o sulla data d'avvio della fase di riduzione del portafoglio asset della banca centrale. Ma data la debolezza degli ultimi dati di inflazione, la previsione è che i toni della Fed risulteranno nel complesso accomodanti. ** "Senza il supporto della Fed in questo momento, penso che (nel breve) il dollaro sia destinato a traballare", spiega Stephen Innes di Oanda. ** Fed a parte, sul biglietto verde continuano a pesare anche le difficoltà politiche del presidente Usa Donald Trump, legate al dossier Russia. Tali difficoltà, ragionano gli operatori, consolidano i dubbi sulle possibilità di realizzazione della sua agenda economica di stimoli fiscali. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1657/61 1,1638 DOLLARO/YEN 111,25/28 111,09 EURO/YEN 129,68/72 129,31 EURO/STERLINA 0,8951/55 0,8932 ORO SPOT 1.252,70/3,45 1.254,86 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia