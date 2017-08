FOREX-Dlr procede su minimi da 10 mesi in attesa meeting Bce e BoJ

NEW YORK, 19 luglio (Reuters) - Il dollaro galleggia poco sopra i minimi da 10 mesi rispetto al paniere delle principali divise internazionali, in un mercato che si interroga sulle probabilità effettive di un altro rialzo dei tassi Fed nel 2017. ** Il nuovo stop subito al Senato dalla riforma sanitaria del presidente Trump ha riproposto i dubbi sulla capacità dell'amministrazione Usa di realizzare l'agenda economica promessa. Alla luce anche dei dati non sempre brillanti che continuano ad arrivare dall'economia, gli operatori mostrano cautela sulle prospettive del ciclo restrittivo della Fed. ** Tuttavia, dopo la netta flessione subita ieri dal biglietto verde, i movimenti dei cambi appaiono oggi meno marcati, in attesa della conclusione tra domattina e domani pomeriggio dei meeting di Banca del Giappone e Bce. ** L'euro/dollaro risale rispetto al minimo intraday della mattinata a 1,1515, confermandosi in vista di quota 1,1583 toccata ieri, il livello più alto da maggio dell'anno scorso. ** Il dollaro/yen registra un nuovo minimo di giornata a 111,86, prossimo al minimo dallo scorso 27 giugno toccato ieri a 111,69; la settimana scorsa il cambio saliva al massimo da quasi quattro mesi a 114,96. ** Sul fronte Bce, secondo alcuni operatori, nella conferenza stampa di domani il presidente Draghi potrebbe utilizzare toni più neutri rispetto al discorso di Sintra di fine giugno, che innescò un'ampia correzione del mercato. Tuttavia, sembra comunque esserci un ampio accordo sul fatto che nel meeting di settembre arriveranno i primi annunci concreti sui tempi e le modalità di progressiva riduzione del Qe. ** "Riteniamo appropriato che la Bce abbandoni il bias espansivo in relazione al Quantitative easing" spiega lo strategist di Credit Agricole Manuel Oliveri. "Ha senso dopo aver indicato che il limite inferiore dei tassi è stato raggiunto ed è inoltre il passo naturale verso l'annuncio vero e proprio del tapering a settembre di quest'anno". ORE 15,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1528/31 1,1552 DOLLARO/YEN 111,88/91 112,06 EURO/YEN 129,01/06 129,46 EURO/STERLINA 0,8850/54 0,8857 ORO SPOT 1.241,89/2,02 1.241,96 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia