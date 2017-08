FOREX-Euro oltre 1,15 dlr in attesa Zew, biglietto verde debole su incertezza Fed

LONDRA, 18 luglio (Reuters) - Euro in rialzo oltre 1,15 dollari, con il biglietto verde che sconta una maggiore cautela degli investitori sulla capacità di Federal Reserve da qui a fine anno e viaggia sui minimi da 10 mesi nei confronti delle principali controparti valutarie. ** Intorno alle 9,30 la valuta unica sale di 0,3% sul dollaro a quota 1,1515 dopo un massimo intraday in Asia a 1,1537 . ** L'euro è in marginale rialzo anche su yen a 129,36 da 129,25 , anche se l'imminenza dei verdetti di Banca del Giappone e Banca centrale europea (entrambi previsti giovedì 20 luglio) astiene gli operatori dall'assumere posizioni aggressive, in un senso o nell'altro. ** Dal lato macro, focus della mattinata sarà la diffusione dell'indice Zew sulla fiducia nell'economia tedesca (in arrivo alle 11), che a luglio dovrebbe segnare una nuova battuta d'arresto a 18,0 da 18,6 di giugno. ** Resta sulla difensiva il dollaro: l'indice del biglietto verde nei confronti delle principali controparti valutarie cede lo 0,4% a quota 94,840, dopo aver toccato un minimo da dieci mesi circa a 94,706 . La valuta Usa scivola su yen di 0,4% a quota 112,26 da 112,62 della chiusura. ORE 9,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1515/18 1,1478 DOLLARO/YEN 112,26/29 112,62 EURO/YEN 129,31/28 129,25 EURO/STERLINA 0,8785/90 0,8792 ORO SPOT 1.236,09/6,27 1.235,20 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia