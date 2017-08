FOREX-Yen a max 4 mesi su euro, 1 settimana su dlr, avversione al rischio

NEW YORK, 4 aprile (Reuters) - Lo yen tocca il massimo da metà novembre contro la moneta unica, a 117,40 yen per euro, mentre cresce l'avversione al rischio che ha spinto il dollaro al minimo di una settimana contro la valuta giapponese, a 110,25 yen. ** "E' la vecchia spiegazione. Avversione al rischio, più di qualunque altra cosa è l'azionario a spingere al ribasso il dollaro/yen" dice Niels Christensen, strategist di Nordea. "Gli investitori sono un po' cauti in vista della stagione delle trimestrali la prossima settimana". ** L'esplosione di ieri a San Pietroburgo, che ha fatto almeno 14 morti e una cinquantina di feriti , e l'imminente incontro fra il presidente Usa Donald Trump e quello cinese Xi Jinping concorrono a mantenere una certa corsa alla valuta rifugio. ** L'indice del dollaro contro un paniere di valute mantiene il rialzo dopo che una contrazione superiore alle attese del defict commerciale ha supportato le attese di una seppur modesta crescita Usa nel primo trimestre e alle 15 quota 100,66 col rialzo dello 0,12% . ORE 15,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0653/56 1,0668 DOLLARO/YEN 110,47/50 110,87 EURO/YEN 117,70/75 118,31 EURO/STERLINA 0,8571/73 0,8540 ORO SPOT 1.258,00/8,75 1.252,85 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia