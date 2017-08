FOREX-Dollaro in rialzo su dibattito Fed, timori Brexit pesano su sterlina

LONDRA, 29 marzo (Reuters) - Il dollaro si allontana dai minimi di quattro mesi e mezzo nei confronti di un paniere di divise dopo che i dati macro Usa di ieri hanno rafforzato le attese di altri rialzi dei tassi di interesse dal parte della Fed mentre la sterlina risente del ricorso da parte di Londra all'articolo 50 che segna l'avvio dei colloqui sulla Brexit. ** Attorno alle 10,25, l'indice sul dollaro sale a 99,899 , in rialzo dello 0,2%. A sostegno del biglietto verde il dato sulla fiducia dei consumatori statunitensi il cui indice a marzo si è attestato a 125,6, ben oltre le attese per una lettura a 114, e oltre il risultato di febbraio a 116,1. Si tratta del massimo da dicembre 2000. ** Il dato ha spinto al rialzo i rendimenti dei Treasury, contribuendo all'apprezzamento del dollaro. Il tasso del decennale di riferimento è salito a 2,412% negli scambi asiatici dal 2,409% della chiusura Usa. ** Ieri sera il vice presidente Fed, Stanley Fischer, ha detto in un'intervista tv che altri due rialzi dei tassi nel 2017 rappresentano un'opzione "abbastanza appropriata". ** "(Il rafforzamento del dollaro) è probabilmente una conseguenza del dato sulla fiducia dei consumatori Usa di ieri e dei toni più aggressivi della Fed", spiega Alvin Tan, strategist valutario di Societe Generale. ** La sterlina scambia sui minimi da una settimana, in calo dello 0,3% in seduta a 1,2418 nel giorno in cui il premier britannico Theresa May avvia formalmente i colloqui per sancire il divorzio di Londra dalla Ue. ** L'euro cede lo 0,2% in seduta a 1,0788 dollari . ORE 10,25 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0788/90 1,0812 DOLLARO/YEN 111,15/19 111,12 EURO/YEN 119,94/98 120,14 EURO/STERLINA 0,8685/88 0,8682 ORO SPOT 1.249,93/0,09 1.251,52 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia