FOREX-Dlr si stabilizza dopo tonfo su dubbi azione Trump, resta su minimi

LONDRA, 28 marzo (Reuters) - Il dollaro è sostanzialmente stabile nei confronti delle principali controparti valutarie dopo il tonfo di ieri ma resta nei pressi dei minimi da quattro mesi e mezzo. ** Sulla valuta Usa continuano a pesare i dubbi degli investitori sull'effettiva capacità della nuova amministrazione Usa guidata da Donald Trump di mantenere le promesse sulle misure di sostegno all'economia, dopo il nulla di fatto sulla riforma sanitaria. ** Intorno alle 10, l'indice del biglietto verde , che ne traccia l'andamento sulle principali controparti valutarie, viaggia a 99,286 da 99,166 della precedente chiusura, dopo essere precipitato fino a 98,858 negli scambi asiatici, il minimo da inizio novembre. ** A gennaio l'indice del dollaro si era spinto fino a 104,00, massimo da 14 anni, spinto dalle scommesse di una ripartenza dell'inflazione, sulla spinta delle politiche di stimolo fiscale promesse dal neo presidente Usa. ** Il biglietto verde è stabile sullo yen in area 110,62 yen , dopo un minimo dal 18 novembre a 110,110 . Poco mosso in area 1,850 l'euro/dollaro , dopo un picco della valuta unica a 1,0906 dollari -- massimo da inizio novembre -- nella precedente seduta ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0848/50 1,0864 DOLLARO/YEN 110,62/65 110,65 EURO/YEN 120,01/06 120,18 EURO/STERLINA 0,8621/26 0,8625 ORO SPOT 1.254,29/4,46 1.253,79 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia