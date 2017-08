FOREX-Dlr sale su aspettative Fed ma rischi geopolitici consigliano cautela

LONDRA, 10 aprile (Reuters) - Dollaro ben intonato, sui massimi da tre settimane nei confronti del paniere delle principali divise internazionali, in un mercato che resta orientato verso la prospettiva di un progressivo incremento dei tassi Fed, come evidenziato dalla risalita dei rendimenti dei governativi Usa. ** Dopo il picco di venerdì in area 1,0670 a seguito del dato inferiore alle attese sugli occupati Usa di marzo, l'euro/dollaro è tornato a cedere terreno toccando oggi un minimo intraday a 1,0571, il livello più basso dallo scorso 9 marzo. ** A ridare sostegno al biglietto verde sono state nella serata di venerdì le parole del presidente della Fed di New York: Dudley ha affermato che quando la Fed inizierà a ridurre il proprio bilancio dovrà probabilmente interrompere il rialzo dei tassi, ma che si tratterà solo di una "piccola pausa". ** Sul fronte della zona euro, dopo gli ultimi segnali di orientamento decisamente accomodante giunti dal presidente Bce Mario Draghi e dalla minute del meeting di marzo, toni più cauti sono stati utilizzati da Mersch. Sabato a Cernobbio il membro dell'Esecutivo Bce ha osservato che, per quanto l'attuale rafforzamento della ripresa in Europa sia in buona parte legato alle politiche di sostegno di Francoforte, queste non potranno continuare all'infinito. ** Il dollar index è salito oggi fino a 101,34, massimo dallo scorso 15 marzo. ** Il dollaro si muove in apprezzamento anche nei confronti dello yen, di circa lo 0,2% nella seduta odierna. Stamane il governatore Kuroda ha reiterato l'impegno della banca centrale giapponese a mantenere l'attuale imponente stimolo monetario finché l'inflazione non sarà stabilmente sopra il target del 2%. ** Gli operatori segnalano tuttavia alcuni elementi di cautela -- soprattutto la crisi siriana -- che potrebbero frenare il dollaro e dare supporto alle divise come lo yen, ritenute più sicure. ** "Questo non è il tipo di mercato con acquisti progressivi sul dollaro" spiega l'analista Sony Financial Holdings Kumiko Ishikawa. "Ci sono ancora preoccupazioni geopolitiche sullo sfondo, vedi la Siria, e nessun nuovo vero incentivo o ragione per comprare dollari". ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0580/82 1,0590 DOLLARO/YEN 111,33/34 111,09 EURO/YEN 117,78/81 117,76 EURO/STERLINA 0,8530/34 0,8558 ORO SPOT 1.252,90/3,90 1.253,55 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia