FOREX-Euro/dlr a massimi da inizio febbraio, bene Macron in dibattito tv

NEW YORK, 21 marzo (Reuters) - L'euro/dollaro risale oltre quota 1,08 per la prima volta da sei settimane sostenuto da un mix di fattori, ovvero l'allentamento dei timori politici in Europa e i dubbi sul fatto che la Fed possa accelerare il proprio ciclo restrittivo rispetto all'attuale consensus, che prezza tre rialzi dei tassi nel 2017, incluso quello della settimana scorsa. ** Il centrista Emmanuel Macron è stato indicato dai sondaggi come il candidato alla presidenza francese che meglio ha figurato nel dibattito televisivo di ieri, il primo di tre in vista del primo turno elettorale del 23 aprile. ** Macron appare in grado di consolidare le proprie possibilità di vittoria finale: se la candidata dell'estrema destra anti europeista Marine Le Pen viene data dai sondaggi in leggero vantaggio al primo turno, Macron -- ma anche il candidato di centrodestra Fillon -- vengono comunque accreditati di un ampio margine al ballottaggio. ** Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro si conferma in apprezzamento di oltre mezzo punto percentuale, toccando un massimo intraday a 1,0819 il livello più alto da inizio febbraio. ** "L'euro è stato decisamente aiutato dalla performance di Macron" spiega lo strategist di Bank of Montreal Stephen Gallo. "Personalmente resto intenzionato a comprare dollari ma non ora, credo che ci sarà nel brevissimo ancora una spinta verso l'alto per l'euro, prima di vedere eventuali livelli su cui vendere". ** In giornata inoltre il 'dollar index' -- che mette in relazione il biglietto verde a un paniere delle principali divise internazionali -- è sceso sotto quota 100 per la prima da inizio febbraio. ** Per quel che riguarda le aspettative sui tassi Usa, sul mercato dettano ancora la linea le parole caute di ieri del presidente della Fed di Chicago Evans, secondo cui probabilmente la banca centrale aspetterà almeno fino al meeting di giugno prima di decidere nuove mosse. L'esponente del Fomc ha evitato prese di posizione definite, spiegando che tre rialzi sono del tutto possibili ma "potrebbero essere tre o due, ma anche quattro se le cose migliorassero molto". ** Il dollaro cede terreno anche nei confronti dello yen, anche se con un calo più limitato, nell'ordine di una quarto di punto percentuale, sul minimo di giornata di 112,14.