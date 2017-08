FOREX-Dollaro a minimo 6 settimane dopo toni protezionistici G20

NEW YORK, 20 marzo (Reuters) - Quarto giorno consecutivo di calo per l'indice della valuta Usa, una reazione alla riunione del G20 dominata dai toni protezionistici dell'amministrazione Trump, che ha determinato un ampliamento delle vendite sul dollaro già viste la scorsa settimana. ** Il dollaro è stato sulle difensive da quando la Fed ha alzato i tassi mercoledì scorso, senza tuttavia corroborare le attese di un'accelerazione della stretta monetaria nei prossimi due anni, risultando quindi meno 'hawkish' di quanto atteso da molti. ** Il presidente della Fed di Filadelfia Patrick Harker ha dichiarato oggi che l'istituto centrale Usa intende spingere l'inflazione un po' oltre il suo target del 2%, pur continuando ad alzare gradualmente i tassi d'interesse . Harker ha detto di non poter escludere che la Fed possa operare più di tre rialzi del costo del denaro quest'anno. ** La valuta Usa si è spinta verso il minimo delle sei settimane contro l'euro a 1,0782 dollari per euro toccato venerdì, e verso il minimo di febbraio contro la moneta giapponese di 111,59 yen. ** L'indice del dollaro, che ne misura l'andamento nei confronti delle principali controparti valutarie, attorno alle 15,15 cede quasi lo 0,1% a 100,23 dopo aver lasciato sul terreno in settimana circa l'1% . ORE 15,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0757/60 1,0736 DOLLARO/YEN 112,66/70 112,70 EURO/YEN 121,19/23 120,99 EURO/STERLINA 0,8680/82 0,8662 ORO SPOT 1.232,72/2,85 1.228,40 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia