FOREX-Dollaro in calo in attesa interventi membri Fed in settimana

LONDRA, 20 marzo (Reuters) - Dollaro in calo sui cross, con i mercati che continuano a incorporare la 'guidance' della Fed, che la scorsa settimana è risultata meno 'hawkish' di quanto atteso da molti. Particolarmente significativi potranno quindi essere diversi interventi di esponenti della Federal Reserve, attesi in settimana. ** La valuta Usa si è spinta verso il minimo delle sei settimane contro l'euro a 1,0782 dollari per euro toccato venerdì, e verso il minimo di febbraio contro la moneta giapponese di 111,59 yen. ** C'è stata un'iniziale e limitata reazione al meeting del G20 nel finesettimana. "La riunione del G20 è stata carettarizzata dall'impasse sul libero commercio fra la maggior parte dei Paesi, che intendono ampliarlo, e gli Usa, che vogliono indebolirlo", scrivono in una nota gli analisti di Cba. ** L'indice del dollaro, che ne misura l'andamento nei confronti delle principali controparti valutarie, attorno alle 10,10 cede lo 0,1% a 100,190 dopo aver lasciato sul terreno in settimana circa l'1% . ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0757/60 1,0736 DOLLARO/YEN 112,70/71 112,70 EURO/YEN 121,26/27 120,99 EURO/STERLINA 0,8668/69 0,8662 ORO SPOT 1.233,09/3,14 1.228,40