FOREX-Dollaro su euro e yen a max da 3 marzo dopo dati Adp oltre attese

NEW YORK, 8 marzo (Reuters) - Il dollaro si apprezza ulteriormente dopo la diffusione dei dati Adp sul settore privato americano arrivando a toccare contro l'euro e lo yen il massimo dal 3 marzo, rispettivamente a 1,0535 e a 114,60. ** Massimo da venerdì scorso anche per l'indice che monitora l'andamento del biglietto verde nei confronti di un paniere di divise. ** Relativi a febbraio, i dati Adp hanno mostrato la creazione di 298.000 nuovi posti di lavoro a fronte di attese per un più modesto incremento a 190.000. * I dati odierni rafforzano ulteriormente le attese per un rialzo dei tassi di interesse da parte della Fed al meeting della settimana prossima. ** Immediatamente dopo la diffusione delle statistiche infatti, secondo gli osservatori Fed Cme, i futures sui federal funds evidenziano un 91% di probabilità che la Fed alzi i tassi alla riunione della settimana prossima e un 50% che ritocchi ulteriormente al rialzo il costo del denaro al meeting di metà giugno. Sempre secondo Cme, i futures sui Fed fund dicono che secondo i trader c'è il 58% di probabilità che la Fed alzi i tassi almeno tre volte di qui a fine anno. ** Se la Fed sembra ormai orientata a ritoccare al rialzo il costo del denaro per la terza volta in 18 mesi, la Bce pare invece più propensa a mantenere la propria politica monetaria espansiva al meeting di domani, ignorando di fatto le pressioni inflazionistiche. ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0541/44 1,0565 DOLLARO/YEN 114,56/64 113,96 EURO/YEN 120,79/86 120,44 EURO/STERLINA 0,8661/64 0,8658 ORO SPOT 1.209,37/10,83 1.215,56