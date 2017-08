FOREX-Dollaro balza, dati Usa incrementano rialzo dopo commenti Fed

LONDRA, 1 marzo (Reuters) - Il dollaro è balzato al massimo delle sette settimane sulle attese di un rialzo dei tassi Usa nel corso di questo mese. Un rialzo accresciuto poi dalla pubblicazione di buoni dati macro Usa. ** "Il dollaro è richiesto per via dei commenti rialzisti della Fed di ieri sera", dice Richard Wiltshire, di ETX Capital. ** La pubblicazione di dati Usa ha poi ulteriormente sollecitato il dollaro . Attorno alle 15,15 l'indice del dollaro contro un paniere di valute sale di circa lo 0,8% a 101,910, dopo un massimo a 101,970. ** Il presidente della Fed di New York William Dudley ha detto che gli argomenti a favore di una stretta monetaria sono diventati "molto più convincenti" e anche il presidente della Fed di San Francisco John Williams ha alimentato le attese di una stretta, dicendo che un rialzo dei tassi sarà preso in seria considerazione al meeting di marzo. ORE 15,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0524/25 1,0575 DOLLARO/YEN 113,96/99 112,75 EURO/YEN 119,92/95 119,25 EURO/STERLINA 0,8560/65 0,8540 ORO SPOT 1.238,91/9,06 1.248,52 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia