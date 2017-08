FOREX-Euro in lieve rialzo su dlr, incognita Le Pen frena guadagni

LONDRA, 27 febbraio (Reuters) - L'euro è in lieve rialzo sul dollaro ma resta schiacciato dai timori di una vittoria alla presidenziali francesi della candidata di estrema destra Marine Le Pen, dichiaratamente favorevole all'uscita della Francia dalla valuta unica. ** I sondaggi continuano a dare Le Pen perdente al secondo turno, sia contro il centrista Emmanuel Macron sia contro il conservatore Francois Fillon, ma le vittorie a sorpresa di Donald Trump alle presenziali Usa e del fronte pro Brexit al referendum sulla permanenza di Londra nella Ue inducono alla cautela. ** Intorno alle 14,18 la valuta unica sale dello 0,2% a 1,0582 dollari , senza allontanarsi troppo dal minimo da 14 anni a 1,0342 segnato ad inizio gennaio. ** Il dollaro recupera dai minimi da due settimane e mezzo sullo yen toccati sulle piazze asiatiche, in attesa del discorso del presidente Usa Donald Trump, che domani davanti al Congresso dovrebbe fornire qualche dettaglio in più sui piani di riduzione delle imposte a famiglie e imprese. ** Il biglietto verde sale a 112,34 yen da 112,18 della chiusura, dopo essere scivolato fino a 111,92 . ** Tra gli investitori serpeggia comunque il timore che i piani di Trump si rivelino troppo vaghi o lunghi da implementare. Questo potrebbe pesare sul dollaro che ha toccato il picco da 14 anni all'inizio di quest'anno, sulla scorta dell'idea che le politiche della nuova amministrazione Usa avrebbero dato una spinta a crescita e inflazione. ** La possibilità di un nuovo referendum in Scozia sull'indipendenza dal Regno Unito, dopo l'avvio delle procedure per l'uscita di quest'ultimo dall'Unione europea, pesa sulla sterlina , che ha toccato il minimo da 12 giorni sul dollaro a quota 1,2384 dollari. ORE 14,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0586/87 1,0560 DOLLARO/YEN 112,44/46 112,18 EURO/YEN 119,01/04 118,36 EURO/STERLINA 0,8521/22 0,8475 ORO SPOT 1.253,39/4,49 1.256,56 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia