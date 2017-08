FOREX-Dollaro risale da minimo 2 settimane e mezzo su yen in attesa discorso Trump

LONDRA, 27 febbraio (Reuters) - Il dollaro recupera dai minimi da due settimane e mezzo sullo yen toccati sulle piazze asiatiche, in attesa del discorso del presidente Usa Donald Trump, che domani davanti al Congresso dovrebbe fornire qualche dettaglio in più sui piani di riduzione delle imposte su famiglie e imprese. ** Intorno alle 10,30 il biglietto verde sale a 112,28 yen da 112,18 della chiusura, dopo essere scivolato fino a 111,92 . ** La valuta Usa è stabile in area 101,040 nei confronti delle principali controparti valutarie e scivola nei confronti dell'euro, che guadagna lo 0,2% a 1,0586 dollari, il quale però resta esposto all'incognita rappresentata dalla presidenziali francesi. ** Tra gli investitori serpeggia comunque il timore i piani di Trump si rivelino troppo vaghi e o lunghi da implementare. Questo potrebbe pesare sul dollaro che ha toccato il picco da 14 anni all'inizio di quest'anno, sulla scorta dell'idea che le politiche della nuova amministrazione Usa avrebbero dato una spinta a crescita e inflazione. ORE 10,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0587/88 1,0560 DOLLARO/YEN 112,23/26 112,18 EURO/YEN 118,80/84 118,36 EURO/STERLINA 0,8519/22 0,8475 ORO SPOT 1.254,75/4,89 1.256,56 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia