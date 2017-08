FOREX-Dlr verso chiusura settimana in rialzo su attesa tagli tasse Usa

NEW YORK, 10 febbraio (Reuters) - Il dollaro conserva una buona intonazione avviandosi a chiudere la migliore settimana da metà dicembre rispetto al paniere delle principali divise internazionali, supportato dalla promessa del presidente Usa Trump di un nuovo piano di riduzione delle tasse. ** Trump ha preannunciato ieri che entro qualche settimana arriverà un nuovo "fenomenale" piano di riforma fiscale, ridando forza alle aspettative di inflazione e di risalita dei tassi Fed. ** Le parole del presidente Usa hanno in generale riportato l'attenzione sui temi della crescita, dopo alcune settimane dominate dai timori di una svolta protezionistica della nuova amministrazione, con conseguenze negative per il biglietto verde. ** "Per ora è però probabile che tra gli investitori rimarrà un po' di cautela" osserva lo strategist di Commerzbank Thu Lan Nguyen. "Dopo aver visto quel che è successo con il blocco del divieto di viaggio verso gli Usa, l'incertezza rimane abbastanza alta su quello che Trump farà e su quello che riuscirà effettivamente a portare a termine". ** Ad inizio pomeriggio l'euro/dollaro registra un nuovo minimo intraday a 1,0626, con un saldo settimanale negativo di oltre l'1%, cui d'altra parte contribuiscono le forti incertezze politiche prevalenti in Europa, in particolare su Francia e Italia. ** Il dollaro/yen scambia leggermente sotto il picco della mattinata di 113,85, il livello più alto da una decina di giorni. Oggi il premier giapponese Abe è in visita alla Casa bianca e nel corso dell'incontro dovrebbe essere affrontato anche il tema del dollaro forte. ** Ieri sera intanto il presidente della Fed di Chicago Evans ha dichiarato che è ragionevole aspettarsi tre rialzi dei tassi Usa nel corso del 2017, spiegando che, nonostante l'incertezza, al momento i segnali che giungono dalle politiche fiscali sono positivi. ORE 14,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0629/30 1,0654 DOLLARO/YEN 113,44/48 113,22 EURO/YEN 120,56/60 120,66 EURO/STERLINA 0,8525/30 0,8522 ORO SPOT 1.227,26/8,06 1.230,51 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia