FOREX-Dlr volatile nonostante buoni payroll, mercato vede Fed cauta

NEW YORK, 3 febbraio (Reuters) - Dollaro volatile, prima in rialzo poi in frenata, dopo gli attesi dati di gennaio sul mercato del lavoro Usa, che non si prestano a letture univoche. ** Il numero degli occupati non agricoli è cresciuto in gennaio di 227.000 unità, un numero nettamente superiore ai 175.000 attesi. Tuttavia il tasso di disoccupazione ha mostrato un lieve e inatteso incremento, al 4,8%, e sul fronte dei salari l'incremento è risultato modesto. ** "Il forte trend di creazione di posti di lavoro è temperato dalla rinnovata lentezza nella crescita dei salari, cosa che solleva ancora una volta domande su quanto si sia evoluto il funzionamento del mercato del lavoro. La debole crescita salariale renderà la Fed più cauta in marzo riguardo un possibile rialzo", commenta Mohamed El-Erian di Allianz. ** Il buon andamento delle assunzioni potrebbe quindi non rappresentare un input sufficiente per autorizzare attese di un rialzo ancora più aggressivo dei tassi Fed nel corso del 2017, specie dopo i toni non particolarmente restrittivi con cui si è concluso il meeting della banca centrale di questa settimana. ** Nel giro di due minuti dalla pubblicazione dei 'payroll', l'euro/dollaro ha oscillato tra il minimo intraday di 1,0714 e il massimo di seduta di 1,0774; il cambio si conferma comunque a distanza dal massimo dall'8 dicembre scorso toccato ieri 1,0828. ** Analogamente, il dollaro/yen è salito in concomitanza col dato al massimo intraday di 113,45, salvo poi rientrare sotto quota 113. Ieri il cambio è sceso fino 112,05, il livello più basso da fine novembre. ORE 15,05 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0770/71 1,0758 DOLLARO/YEN 112,62/67 112,80 EURO/YEN 121,30/34 121,33 EURO/STERLINA 0,8616/18 0,8581 ORO SPOT 1.217,12/2,31 1.215,81