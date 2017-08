FOREX-Dlr in lieve recupero ma pesano incertezze politiche Trump

NEW YORK, 26 gennaio (Reuters) - Dollaro in lieve recupero rispetto ai minimi della prima parte della settimana anche se permane un elemento di preoccupazione sul mercato per le future politiche del nuovo presidente Usa Trump, che limitano i margini di risalita del biglietto verde. ** Dopo una fase euforica, negli ultimi 10 giorni le promesse di Trump di una maggiore spesa pubblica hanno avuto effetti progressivamente più contenuti sulle aspettative di crescita economica, mentre sono emerse preoccupazioni per l'adozione di una linea protezionistica, che potrebbe raffreddare l'afflusso di capitali esteri verso gli Usa, necessari per finanziarie l'ampio deficit di partite correnti. ** "Il posizionamento del mercato sembra aver preso il sopravvento sulle argomentazioni a favore del rialzo del dollaro e c'è anche un problema di credibilità di Trump" osserva Richard Benson di Millennium Global. ** Il rally di Wall Street, col Dow Jones oltre quota 20.000, e il debole risultato dell' asta di Treasury quinquennali di ieri (da 34 miliardi di dollari, parte degli 88 complessivi dell'offerta di questa settimana) hanno comunque appesantito l'obbligazionario Usa risollevando i rendimenti e permettendo al dollaro un parziale recupero dai minimi. ** Nel primo pomeriggio il cambio euro/dollaro tocca un minimo intraday a 1,0690 dopo essere salito martedì fino a 1,0775, il livello più alto da sette settimane. ** Più ampio il recupero sulla divisa giapponese: il dollaro/yen ha recuperato fino a 114,46, quasi due figure sopra il minimo da due mesi visto nella prima parte della settimana a 112,52. ** I dati Usa delle 14,30, su bilancia commerciale, scorte, richieste di sussidi di disoccupazione, confermano il dollaro in prossimità dei massimi di giornata. ORE 14,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0703/06 1,0744 DOLLARO/YEN 114,21/24 113,27 EURO/YEN 122,24/29 121,70 EURO/STERLINA 0,8506/11 0,8501 ORO SPOT 1.190,17/0,33 1.200,22 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia