FOREX-Dollaro ben intonato, su mercato domina attesa per dati lavoro Usa

LONDRA, 3 febbraio (Reuters) - Sul mercato valutario prevale l'attesa per i dati sull'occupazione Usa di oggi pompeggio, con un dollaro che mostra nel complesso una buona intonazione. ** L'euro/dollaro tocca a metà mattinata un minimo di seduta a 1,0741; ieri il cambio era arrivato fino a 1,0828, massimo dallo scorso 8 dicembre. ** Resta comunque limitato l'impatto sull'euro dei Pmi servizi e compositi europei pubblicati stamane. L'indice servizi finale della zona euro è stato rivisto al rialzo a 53,7, il composito a 54,4. Il Pmi servizi tedesco ha invece indicato un nuovo, seppur lieve, rallentamento del settore in gennaio. ** Per quel che riguarda i 'payroll' Usa le attese sono per 175.000 nuovi posti in gennaio; ma dopo il buon dato Adp di mercoledì sull'occupazione nel settore privato non sono escluse sorprese positive che potrebbero rilanciare le aspettative di un ciclo sostenuto di rialzo dei tassi Usa nel corso del 2017, dopo i toni non particolarmente restrittivi con cui si è concluso il meeting della banca centrale di questa settimana. ** Il dollaro/yen si mantiene a sua volta vicino al massimo di seduta di 113,24, circa una figura sopra quota 112,05 toccata ieri, il livello più basso da fine novembre. ** A spingere al ribasso lo yen rispetto al biglietto verde ha contribuito l'operazione straordinaria di questa mattina con cui la Banca del Giappone si è offerta di acquistare titoli di Stato nazionali decennali, finalizzata al mantenimento del tasso relativo al target fissato attorno allo zero percento. ORE 10,35 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0742/44 1,0758 DOLLARO/YEN 113,11/14 112,80 EURO/YEN 121,49/53 121,33 EURO/STERLINA 0,8601/05 0,8581 ORO SPOT 1.213,13/3,42 1.215,81 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia