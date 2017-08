FOREX-Dollaro arranca, dollaro australiano in calo su dati inflazione

LONDRA, 25 gennaio (Reuters) - Dollaro Usa in calo sui dubbi sulla reale fattiblità delle politiche economiche del neo presidente Donald Trump. ** Il dollaro scambia in calo di 0,2% sullo yen in seduta e cede 0,1% nei confronti di un paniere di divise. ** Euro in lieve rialzo a 1,0746 sul dollaro mentre la sterlina, sulla scia dei timori legati alla Brexit, torna oltre 1,25 dollari. ** Uno dei principali attori del mercato valutario è il dollaro australiano che ha risentito dei numeri sull'inflazione del Paese rivelatisi inferiori alle attese. La divisa australiana cede lo 0,8% dopo che l'inflazione, sia trimestrale che annuale, si è rivelata inferiore alle attese rinfocolando le aspettative per un taglio dei tassi di interesse. ** "Non sorprende vedere tanta attenzione sui numeri sull'inflazione. C'è il rischio che la Royal Bank of Australia debba fare di più a livello di politica monetaria per stimolare l'inflazione. Non mi sembrano particolarmente preoccupati ma probabilmente sono un po' delusi dalla mancata ripresa del settore non-minerario", argomenta lo strategist di Barclays, Hamish Pepper. ORE 11,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0746/48 1,0730 DOLLARO/YEN 113,60/64 113,78 EURO/YEN 122,08/12 122,07 EURO/STERLINA 0,8534/39 0,8569 ORO SPOT 1.203,22/72 1.208,74 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia