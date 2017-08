FOREX-Dollaro ritraccia su incertezza Trump, sterlina risale ma cautela in attesa May

LONDRA, 17 gennaio (Reuters) - Il dollaro ripiega nei confronti delle principali controparti, in un clima di bassa propensione al rischio che avvantaggia lo yen, sulla crescente incertezza riguardante le politiche di Donald Trump, ormai prossimo ad insediarsi alla Casa Bianca. ** In particolare, la cautela degli investitori si concentra sull'accento posto da Trump sulle politiche protezioniste, che secondo alcuni analisti sono state inizialmente sottovalutate dagli investitori, concentrati sul vasto piano di rivitalizzazione dell'economia grazie ad un mix di spesa pubblica e tagli delle tasse. ** Intorno alle 10, il biglietto verde cede lo 0,9% su yen a 113,15 e lo 0,5% sull'euro che sale a 1,0660 dollari in attesa della pubblicazione dell'indice di fiducia di analisti e investitori tedeschi a cura dello Zew, che dovrebbe mostrare un sostanziale recupero. ** La sterlina risale dai minimi da tre mesi ma resta sulla difensiva in attesa del discorso della premier britannica Theresa May, che alle 12,45 delineerà il piano del governo per gestire il divorzio dall'Unione europea. Dalle anticipazioni trapelate, May dovrebbe escludere mezze misure e trattegiare le priorità del Regno Unito, tra cui l'uscita dal mercato unico e il recupero dei controllo sui confini ** La valuta britannica sale di 0,6% a 1,2122 dollari, dopo essere scivolata fino a 1,1983 ieri. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0664/67 1,0600 DOLLARO/YEN 113,15/18 114,18 EURO/YEN 120,65/69 121,02 EURO/STERLINA 0,8795/97 0,8793 ORO SPOT 1.212,31/3,15 1.202,80 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia