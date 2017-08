FOREX-Dollaro zoppica verso settimana peggiore di 2 mesi, sterlina debole

NEW YORK, 13 gennaio (Reuters) - Il dollaro si avvia a chiudere quella che sembra destinata a essere la peggiore settimana da due mesi a questa parte, dopo dati sul commercio cinese peggiori delle attese. ** La bilancia commerciale cinese ha chiuso il 2016 con un calo marcato dell'export, facendo segnare il risultato peggiore dal 2009. Le esportazioni sono cadute del 7,7% e le importazioni del 5,5%. Per quanto riguarda l'export si tratta della seconda flessione consecutiva. ** La valuta Usa sconta anche i dubbi sulle politiche economiche della nuova presidenza di Washington dopo che Donald Trump, che si insidierà il 20 gennaio, ha mancato di fornire dettagli nella sua prima conferenza stampa ufficiale. ** "Questo mostra più o meno che c'è bisogno di qualche dettaglio in più da parte di Donald Trump riguardo alla sua agenda economica" dice lo strategist di Credit Agricole CIB Manuel Oliveri. ** Le vendite al dettaglio Usa relative a novembre sono riusltate leggermente inferiori alle attese, sebbene il dato di novembre sia stato leggermente rivisto al rialzo. ** Attorno alle 14,55, l'indice del dollaro contro un paniere di valute cede lo 0,2% a 101,160, dopo aver toccato i minimi di seduta a 101,010. ORE 14,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0650/51 1,0610 DOLLARO/YEN 114,60/64 114,70 EURO/YEN 122,08/12 121,70 EURO/STERLINA 0,8757/59 0,8723 ORO SPOT 1.198,06/9,06 1.195,56 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia