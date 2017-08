FOREX-Dollaro rimonta da minimo 5 settimane su yen, ma resta debole

LONDRA, 13 gennaio (Reuters) - Il dollaro appare in rialzo contro lo yen e in stabilizzazione contro un paniere di valute, dopo aver toccato ieri contro la divisa giapponese il minimo delle 5 settimane a 113,75. ** "E' improbabile che lo yen si rafforzi ulteriormente contro il dollaro" dice Yukio Ishizuki, di Daiwa Securities. "Ci si aspetta che i tassi dei Treasuries Usa salgano considerevolmente, alla luce del rialzo delle attese d'inflazione". ** Secondo alcuni analisti, la valuta Usa potrebbe guadagnare terreno nel momento in cui ci sarà maggiore chiarezza sui dettagli relativi agli stimoli economici della presidenza di Donald Trump. ** Attorno alle 10,15, l'indice del dollaro contro un paniere di valute cede lo 0,1% a 101,260, non lontano dai minimi di seduta. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0635/40 1,0610 DOLLARO/YEN 114,66/69 114,70 EURO/YEN 121,00/2,04 121,70 EURO/STERLINA 0,8731/35 0,8723 ORO SPOT 1.196,17/99 1.195,56 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia