FOREX-Dollaro a min 5 settimane su yen spinto al ribasso da Trump

NEW YORK, 12 gennaio (Reuters) - Il dollaro viene trascinato al ribasso dal venir meno della fiducia in una risalita dell'inflazione, fiducia che aveva dominato i mercati fin dall'esito delle scorse presidenziali Usa. ** Essendo carente di dettagli sulle politiche economiche, la prima conferenza stampa ufficiale di Trump dopo la vittoria elettorale ha infatti deluso chi scommetteva sulla valuta Usa non fornendo. ** "Al momento eviterei di trarre conclusioni più ampie. Credo che attuerà il piano politico" dice Lee Hardman di MUFG. "Ma non è riuscito a rinnovare le attese di un percorso di reflazione". Questo ha spinto le posizioni sul dollaro a procedere nella correzione stamane". ** Il dollaro si è portato fino ai minimi di cinque settimane contro lo yen, a 113,76 yen, e attorno alle 15,15 cede circa l'1,2%, mentre contro l'euro appare in calo dello 0,4%. ORE 15,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0645/46 1,0580 DOLLARO/YEN 114,30/32 115,40 EURO/YEN 121,71/73 122,09 EURO/STERLINA 0,8673/77 0,8663 ORO SPOT 1.201,58/72 1.191,46