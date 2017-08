FOREX-Euro riduce calo su dollaro dopo decisione Consulta su referendum Cgil

NEW YORK, 11 gennaio (Reuters) - L'euro riduce il calo nei confronti del dollaro sulla scia della decisione della Consulta sul referendum indetto dalla Cgil. ** Nello specifico, la Consulta ha respinto il referendum proposto dal sindacato per consentire nelle aziende sopra i 5 dipendenti il diritto alla reintegra nel caso di licenziamenti illegittimi previsto dall'articolo 18, mentre ha accolto i quesiti sull'abrogazione dei voucher e sulla reintroduzione della responsabilità solidale negli appalti. ** Attorno alle 15,30, il cambio euro/dollaro vale 1,0505 lo stesso livello toccato dopo che la Consulta ha reso nota la propria decisione, circa un'ora prima. ** Alla stessa ora, il cross dollaro/yen vale 116,20, in rialzo di 0,4% mentre gli investitori restano in attesa della conferenza stampa di Donald Trump e dei dettagli sulle politiche economiche del prossimo presidente Usa. ORE 15,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0505/07 1,0553 DOLLARO/YEN 116,20/22 115,76 EURO/YEN 122,01/06 122,14 EURO/STERLINA 0,8660/67 0,8663 ORO SPOT 1.184,89/5,01 1.187,64 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia