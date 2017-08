FOREX-Dollaro in rialzo su yen, piatto su paniere valute in attesa Trump

LONDRA, 11 gennaio (Reuters) - Dollaro in rialzo sullo yen ma poco mosso nei confronti di un paniere di divise mentre gli investitori aspettano la prima conferenza stampa ufficiale di Donald Trump in vista del suo insediamento il prossimo 20 gennaio. ** Il dollaro ha messo a segno significativi guadagni dopo la vittoria di Trump a novembre in un contesto che ha visto gli investitori scommettere sulle sue politiche economiche che dovrebbero essere in grado di far salire l'inflazione e i tassi di interesse. Tuttavia, nelle ultime settimane, non sono mancati i dubbi sulle promesse del prossimo presidente, in particolare su relazioni commerciali e rapporti con la Cina. ** "Il biglietto verde è ancora abbastanza in rialzo e vi è la percezione che possa essere sostenuto da una politica monetaria più restrittiva", spiega Jeremy Stretch, responsabile strategia valutaria di Cibc a Londra. ** "Il dollaro ricomincerà ad apprezzarsi come visto in occasione dell'elezione di Trump se il nuovo presidente fornirà dettagli sulle sue misure di stimolo, in particolare su quelle correlate al taglio delle tasse", spiega Junichi Ishikawa, senior FX strategist di IG Securities a Tokyo. ORE 10,40 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0531/33 1,0553 DOLLARO/YEN 116,07/10 115,76 EURO/YEN 122,25/27 122,14 EURO/STERLINA 0,8690/93 0,8663 ORO SPOT 1.189,37/9,55 1.187,64 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia