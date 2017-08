FOREX-Dollaro in rialzo in attesa dati mercato lavoro Usa

LONDRA, 6 gennaio (Reuters) - Il dollaro riguadagna terreno, nonostante si avvii ad archiviare la seconda settimana di fila di perdite, dopo il calo di ieri sulla scia di dati americani poco confortanti. ** Intorno alle 11,00, la maggior parte delle divise scambia poco mossa in attesa dei dati sul mercato del lavoro statunitense in arrivo nel primo pomeriggio. Fa eccezione il cambio dollaro/yen che vede il biglietto verde in rialzo di 0,7% a 116,10. Euro/dollaro poco mosso a 1,0600. ** Il peso messicano risulta pressoché piatto dopo il rialzo di ieri legato all'intervento della Banca centrale messicana. ** "In attesa dei 'payroll' e dopo i movimenti visti ieri la situazione è abbastanza tranquilla. Credo che il mercato stia aspettando l'insediamento ufficiale di Trump", spiega lo strategist valutario di Credit Agricole, Valentin Marinov. ** L'indice del dollaro nei confronti di un paniere di valute scambia poco mosso a 101,62 dopo aver toccato il massimo di 14 anni a 103,820 tre giorni fa. ORE 11,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0600/03 1,0603 DOLLARO/YEN 115,97/98 115,34 EURO/YEN 122,94/97 122,32 EURO/STERLINA 0,8559/61 0,8536 ORO SPOT 1.178,26/42 1.180,30 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia