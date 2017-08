FOREX-Dollaro ritraccia da picco 14 anni su vena incertezza in verbali Fed

LONDRA, 5 gennaio (Reuters) - Negli scambi sulle piazze europee il dollaro amplia le perdite segnate in Asia, indebolendosi nei confronti delle principali valute, con gli investitori attratti dalla prese di profitto dopo il rally degli ultimi due mesi, dopo i rilievi sui rischi della politiche promesse dalla nuova amministrazione Usa. ** Quasi tutti i partecipanti al comitato di politica monetaria della Federal Reserve del 13-14 dicembre hanno espresso la convinzione che l'economia Usa possa crescere più rapidamente grazie al programma di tagli fiscali promessi dal neo eletto presidente Donald Trump. D'altra parte, gli esponenti del Fomc hanno sottolineato come la realizzazione dei piani del presidente eletto sia tutt'altro che garantita e presenti elementi di incertezza e di rischio per l'economia, che potrebbe risentire delle misure protezioniste o di un eccessivo rafforzamento del dollaro. ** Intorno alle 10,55 il biglietto verde cede lo 0,5% sullo yen, scivolando a 116,54 da 117,24 della chiusura; dollaro in calo anche sull'euro, che sale a 1,0506 da 1,0486 dollari . L'indice del biglietto verde, che ne traccia l'andamento sulle controparti principali si allontana dal picco da 14 anni segnato martedì a 103,82 e scivola a 102,290. ** ** Il dollaro inoltre è in flessione nei confronti dello yuan. L'impressione è che la Cina stia lavorando per sostenere e stabilizzare la valuta nazionale a pochi giorni dall'insediamento di Trump. Quest'ultimo, nel corso della campagna elettorale ha più volte minacciato l'introduzione di dazi sui prodotti merci, accusando Pechino di manipolare il tasso di cambio. ORE 10,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0507/09 1,0486 DOLLARO/YEN 116,54/55 117,24 EURO/YEN 122,49/44 122,92 EURO/STERLINA 0,8533/36 0,8508 ORO SPOT 1.172,96/2,64 1.163,40 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia