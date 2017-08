FOREX-Euro risale da minimo 14 anni su dlr dopo dati Pmi, inflazione

NEW YORK, 4 gennaio (Reuters) - L'euro si allontana dal minimo da 14 anni segnato nella notte sul dollaro, grazie alle indicazioni positive giunte dalle indagini congiunturali sull'attività del settore privato a dicembre e alla ripresa dell'inflazione. ** Scivolato ieri fino al nuovo minimo da fine 2002 a 1,0342 dollari, intorno alle 15 l'euro sale di 0,4% circa in area 1,0440 dollari. Valuta unica in salita anche sullo yen a 122,61 da 122,47 della chiusura. ORE 15,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0443/47 1,0457 DOLLARO/YEN 117,36/39 117,74 EURO/YEN 122,57/60 122,47 EURO/STERLINA 0,8494/99 0,8496 ORO SPOT 1.164,38/4,29 1.158,81 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia