FOREX-Forza dollaro spinge euro sotto 1,04, sterlina a minimo due mesi

LONDRA, 28 dicembre (Reuters) - Torna a imporsi la spinta rialzista del dollaro, in salita di mezzo punto percentuale su euro e al record da inizio novembre su sterlina. ** La valuta unica si sgonfia così per tornare al di sotto di 1,04, con un tuffo sugli schermi Reuters di oltre 0,6% fino a 1,0386, minimo da almeno una settimana. ** La caduta nei confronti del dollaro porta la valuta unica europea a correggere di quasi mezzo punto percentuale anche rispetto allo yen. ** E' sul possibile ulteriore apprezzamento del biglietto verde che si concentrano intanto le principali scommesse degli operatori dei cambi in un orizzonte all'intero 2017. ** "Siamo del parere che il dollaro abbia ancora qualche spazio di risalita", commenta Dominic Bunning, strategist di Hsbc a Londra. ** "Se così fosse, si guarderà a quale margine resti prima che la combinazione di tassi in rialzo e apprezzamento del cambio cominci a pesare sull'accelerazione della crescita Usa" aggiunge. ORE 14,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0392/96 1,0455 DOLLARO/YEN 117,74/77 117,39 EURO/YEN 122,37/43 122,78 EURO/STERLINA 0,8513/18 0,8531 ORO SPOT 1.138,60/9,40 1.138,85 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia