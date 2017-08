FOREX-Dollaro in rialzo, sterlina in calo dopo pausa natalizia

NEW YORK, 27 dicembre (Reuters) - Dollaro in rialzo contro yen e contro un paniere di valute dopo la fiacchezza registrata durante la pausa natalizia, mentre sulla sterlina pesano le preoccupazioni sulle trattative relative alla Brexit nel 2017. ** Apertasi la settimana finale dell'anno il trend rimane di un dollaro forte, sebbene il ritracciamento dell'1% registrato dalla valuta Usa prima di Natale indichi che un eventuale attacco a quota 120 yen e la parità con l'euro dovranno probabilmente aspettare gennaio. ** I movimenti sono comunque limitati per via della chiusura di piazze come quella londinese. ** Attorno alle 15,20 l'indice del dollaro contro un paniere di altre valute vale 103,090 con un rialzo di circa lo 0,1%. ORE 15,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0449/52 1,0453 DOLLARO/YEN 117,46/48 117,07 EURO/YEN 122,74/79 122,40 EURO/STERLINA 0,8532/35 0,8507 ORO SPOT 1.144,56/73 1.133,56/4,33 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia