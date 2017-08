FOREX-Euro sfrutta mercato sottile per recupero su dlr e yen

LONDRA, 30 dicembre (Reuters) - Euro in rafforzamento su dollaro e yen in un mercato dai volumi assai ridotti a causa delle festività, anche se il bilancio del 2016 resta complessivamente sfavorevole alla valuta unica sull'aspettativa di politiche inflazionistiche da parte della nuova amministrazione Trump e di nuovi rialzi dei tassi Fed. ** Ad accentuare il calo dei volumi in questa ultima sessione dell'anno ci sarà anche la giornata di parziale chiusura oggi sui mercati tedesco e britannico. ** Dopo un picco in area 1,0650 nella notte, il livello più alto da circa tre settimane, in mattinata l'euro/dollaro si mantiene sopra quota 1,05. Lo scorso 20 dicembre il cambio era sceso fino a 1,0353, il livello più basso da 14 anni. Sull'intero 2016 l'euro cede quasi il 4% sul biglietto verde. ** Uno spunto per la risalita dell'euro/dollaro lo ha fornito il rialzo dei governativi Usa seguito al buon risultato dell'asta di Treasury di ieri; i rendimenti di mercato sono scesi ai minimi da alcune settimane: da due settimane sulla scadenza decennale, da tre su quella trentennale. ** L'euro/yen tiene sopra 123, dopo essersi spinto ieri sera a 123,87, il massimo dal 15 dicembre; su questo fronte, sull'intero 2016 il deprezzamento complessivo dell'euro è di circa il 5,8%. ** "È un mercato davvero sottile quello di oggi, l'offerta è sparita e gli operatori di breve termine hanno spinto verso l'alto l'euro e fatto scattare degli stop, tutto qua" commenta Kaneo Ogino di Global-info Co. ** Il dollaro/yen tratta vicino al massimo intraday di 117,12 dopo essere sceso nella primissima parte della seduta a 116,05, il livello più basso dal 14 dicembre. ORE 9,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0523/26 1,0490 DOLLARO/YEN 117,04/08 116,53 EURO/YEN 123,19/20 122,23 EURO/STERLINA 0,8563/66 0,8554 ORO SPOT 1.158,49/8,64 1.158,24 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia