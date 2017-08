FOREX-Dlr frena su euro nonostante buoni dati Pil Usa, sale su yen

NEW YORK, 22 dicembre (Reuters) - Il dollaro si conferma in lieve frenata sull'euro rispetto ai recenti massimi nonostante i buoni dati economici appena usciti dagli Usa, che confermano il quadro di un'economia indirizzata verso un ciclo rialzista dei tassi di interesse. ** La lettura finale del Pil Usa del terzo trimestre indica un tasso di crescita annualizzato del 3,5% contro il 3,2% della lettura preliminare e il 3,3% delle attese. Oltre le stime anche gli ordini di beni durevoli che in novembre, al netto della componente difesa e velivoli, sono cresciuti dello 0,9%. ** Dopo la pubblicazione dei dati l'euro/dollaro resta ampiamente oltre 1,04, nell'ambito di una giornata di oscillazione modeste. Martedì il cambio era sceso al minimo da 14 anni di 1,0352. ** Il biglietto verde sale invece al massimo intraday di 117,87 sullo yen a seguito dei dati Usa, rimanendo comunque quasi una figura sotto il massimo da 10 mesi e mezzo di 118,66 toccato la settimana scorsa. ** I dati economici Usa sono chiamati a confermare, o eventualmente smorzare, le attese per tre nuovi rialzi dei tassi Usa nel corso del 2017 emerse dall'ultimo meeting Fed, che per ora contribuiscono a mantenere il biglietto verde in un trend rialzista. ** "Credo che ci sia una pausa, credo che la storia del rialzo dei tassi Usa avrà ancora un impatto sul mercato all'inizio dell'anno, quando Trump presenterà le sue intenzioni sul bilancio", commenta lo strategist di Ing, Chris Turner. ** Oggi d'altra parte non manca una dose di cautela sull'euro, in attesa degli sviluppi del caso Mps e delle eventuali conseguenze che questi potrebbero avere a livello europeo. ORE 15,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0445/49 1,0423 DOLLARO/YEN 117,77/85 117,54 EURO/YEN 123,05/08 122,53 EURO/STERLINA 0,8475/80 0,8433 ORO SPOT 1.128,16/9,66 1.131,41 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia