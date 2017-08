FOREX-Dollaro poco sotto ultimi massimi su euro, valuta unica punta a 1,04

LONDRA, 21 dicembre (Reuters) - Ritraccia leggermente dal record degli ultimi 14 anni il biglietto verde nei confronti dell'euro, consentendo alla valuta unica di riportarsi in vista di 1,04. ** I mercati continuano a basare le scommesse sulla dinamica rialzista dei tassi Usa, ribadita e rinforzata al termine dell'ultimo Fomc di Federal Reserve anche in ragione delle misure di stimolo fiscale promesse dall'amministrazione Trump, che favorirebbero un surriscaldamento dei prezzi al consumo. ** Dalla vittoria a sorpresa dell'outsider repubblicano a oggi l'indice del dollaro ha visto un apprezzamento di circa il 6%, mentre la valuta unica è scivolata su livelli visti in precedenza soltanto nel gennaio del 2003. ** Il cambio del dollaro/yen resta in prossimità del massimo da oltre dieci mesi, tra scambi sottili dai volumi in caduta in ragione della prossima pausa natalizia. ** "Il dollaro sembra davvero ben impostato, pur in assenza di nuovi spunti operativi con l'avvicinarsi delle vacanze di Natale e fine anno... si vedono acquisti ogni volta che il cambio si indebolisce", commenta lo strategist Barclays Shinichiro Kadota. ** Riksbank, istituto centrale svedese, ha confermato il tasso di riferimento sulle operazioni pronti contro termine a -0,5% e incrementato di 30 miliardi di corone il programma degli acquisti Qe sui titoli governativi. La banca centrale ritiene che una politica monetaria restrittiva non verrà introdotta per lo meno fino all'inizio del 2018. ORE 10,10 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0397/98 1,0385 DOLLARO/YEN 117,60/65 117,84 EURO/YEN 122,31/32 122,38 EURO/STERLINA 0,8432/35 0,8406 ORO SPOT 1.133,66/33,83 1.131,80 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia