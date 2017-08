FOREX-Dlr frena dopo forti rialzi post Fed, bene euro dopo inflazione

LONDRA, 16 dicembre (Reuters) - Dollaro in lieve frenata dopo i forti rialzi registrati tra mercoledì sera e ieri a seguito del meeting Fed, ma sempre su posizioni di forza grazie alle aspettative di un ciclo regolare di rialzi dei tassi Usa nel corso del 2017. ** A metà mattinata l'euro/dollaro è salito a un massimo intraday di 1,0472; ma ieri il cambio è sceso fino a 1,0366, il livello più basso da quasi 14 anni (gennaio 2003). ** La valuta unica tocca il picco di giornata poco dopo la pubblicazione dei dati finali di novembre sui prezzi al consumo nella zona euro, che confermano un incremento dell'inflazione allo 0,6% tendenziale, dallo 0,5% di novembre. ** "È venerdì e veniamo da una settimana intensa. Mi sorprenderebbe vedere l'euro di nuovo sotto 1,04 oggi" spiega lo strategist di Nordea Niels Christensen. "Penso ancora che la tendenza (per l'euro) sia al ribasso, ma ci stiamo muovendo verso la fine dell'anno, il mercato sarà meno liquido". ** Parallelamente il dollaro/yen frena fino a 117,93, meno di una figura sotto il massimo da 10 mesi e mezzo registrato ieri a 118,66. ** Mercoledì sera, come da attese, la Fed ha alzato di un quarto di punto il costo del denaro; inoltre le proiezioni sui tassi dei membri del Fomc (i cosiddetti 'dot') indicano per il 2017 tre nuovi interventi restrittivi, contro i due segnalati lo scorso settembre; quest'ultimo elemento ha ulteriormente fatto lievitare i rendimenti sui governativi americani (ieri il tasso decennale ha superato il 2,6%, salendo ai massimi da settembre del 2014) e spinto il biglietto verde, nonostante la valuta si trovasse già in un trend ampiamente rialzista. ORE 11,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0464/65 1,0412 DOLLARO/YEN 118,00/01 118,16 EURO/YEN 123,43/48 123,04 EURO/STERLINA 0,8404/06 0,8381 ORO SPOT 1.135,76/5,93 1.144,12 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia