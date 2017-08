FOREX-Euro inverte rotta e sale su dlr, yen e sterlina, ora focus Bce

NEW YORK, 5 dicembre (Reuters) - L'euro si è riportato in apprezzamento sul dollaro, superando brevemente anche quota 1,07 e riassorbendo il movimento ribassista seguito alla chiusura delle urne ieri sera in Italia, all'emergere dell'ampia vittoria del 'No' e all'annuncio delle dimissioni del governo Renzi. ** Nel primo pomeriggio l'euro/dollaro scambia non lontano dal massimo intraday di 1,0728, circa due figure sopra il minimo da quasi due anni di 1,0508 segnato nella prima parte della seduta. ** L'euro è passato in apprezzamento anche sullo yen, spingendosi fino a 122,52 a fine mattinata dopo un calo a 118,77 nell'immediato post voto. ** La valuta unica ha percorso un movimento analogo anche nei confronti della sterlina, salendo a fine mattinata a 0,8436 dopo un minimo a 0,8305, il livello più basso da fine luglio. ** Gli operatori spiegano il rimbalzo con le prese di profitto e il riposizionamento di un mercato eccessivamente corto sull'euro, in vista anche del meeting Bce di giovedì. "Penso che l'euro si rafforzerà notevolmente ora, è ampiamente in ipervenduto" osserva Nick D'Onofrio di North Asset Management. ** Per quel che riguarda la Bce le attese sono largamente orientate vero l'annuncio di un'estensione di altri sei mesi del Qe oltre marzo 2017; resta invece ancora incerto se Francoforte confermerà gli acquisti mensili a 80 miliardi di euro oppure opterà per cifre inferiori. ORE 14,55 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,0688/90 1,0670 DOLLARO/YEN 114,33/36 113,54 EURO/YEN 122,20/25 121,20 EURO/STERLINA 0,8403/04 0,8378 ORO SPOT 1.165,10/6,28 1.176,88 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia