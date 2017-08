FOREX-Dlr sale su euro in attesa dati Usa, sterlina giù su paure Brexit

LONDRA, 7 ottobre (Reuters) - L'euro è in rialzo sul dollaro in attesa della statistica mensile sugli occupati Usa, che potrebbe consolidare le attese di un rialzo dei tassi da parte Federal Reserve a settembre, mentre la sterlina ha toccato un nuovo minimo da 31 anni sui timori di un'uscita dall'Unione europea con condizioni severe per Londra. ** L'attenzione degli investitori si concentra sui dati statunitensi relativi agli occupati non agricoli di settembre. Si tratta della prima delle tre rilevazioni che precederanno il verdetto sui tassi di dicembre di Federal Reserve la quale, nelle attese del mercato, dovrebbe operare a fine anno una nuova stretta rialzista dopo quella decisa a dicembre 2015. ** La mediana delle attese degli economisti converge sulla creazione di 175.000 posti di lavoro, dopo i 151.000 di agosto. ** Intorno alle 9,20, il dollaro sale dello 0,4% circa sull'euro, che scende a 1,11 dollari da 1,1149 della precedente chiusura. Il biglietto verde annulla le perdite registrate in Asia sulla valuta giapponese, e viaggia in area 103,90 yen. ** Sotto pressione la sterlina, che risente dell'inasprirsi del dibattito dopo l'annuncio della premier britannica Theresa May dell'apertura a marzo dei negoziati sull'uscita dell'Unione europea. ** Nelle prime illiquide contrattazioni sulle piazze asiatiche, la valuta britannica è arrivata a perdere il 10%, toccando il nuovo minimo da 31 anni sul dollaro, precipitando improvvisamente a 1,1378 da 1,26 dollari. Poichè lo scambio sottostante risulta essere stato annullato, il minimo ufficiale è 1,1491 dollari. La valuta britannica resta debole sulla piazza londinese dove viaggia a 1,2438 dollari da 1,2615 della precedente chiusura ORE 09,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1107/10 1,1149 DOLLARO/YEN 103,87/91 103,93 EURO/YEN 115,37/43 115,91 EURO/STERLINA 0,8929/32 0,8832 ORO SPOT 1.254,23/4,37 1.254,22 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia