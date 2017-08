FOREX-Indice dollaro in lieve calo dopo dati Adp su mercato lavoro Usa

NEW YORK, 5 ottobre (Reuters) - L'indice sul dollaro peggiora leggermente dopo la diffusione dei dati Adp sul mercato del lavoro americano di settembre. ** Diffusi alle 14,15, i numeri sugli occupati del settore privato hanno mostrato a settembre la creazione di 154.000 nuovi posti di lavoro a fronte di un consensus per +166.000. In attesa della lettura sugli occupati non agricoli, elaborata dal dipartimento del Lavoro Usa e in agenda per venerdì, il dato odierno assume particolare rilevanza in chiave Fed. ** Attorno alle 14,30, l'indice che misura l'andamento del dollaro nei confronti di un paniere di valute cede lo 0,09% a 96,09 dopo essere sceso fino a 96,061 subito dopo la diffusione dei dati. ** Gli scambi del mattino hanno visto l'euro salire al massimo di cinque anni sulla sterlina e al massimo di tre settimane nei confronti dello yen, sulla scia del rialzo dei rendimenti dei governativi della zona euro. ORE 14,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1207/09 1,1202 DOLLARO/YEN 102,92/94 102,88 EURO/YEN 115,36/40 115,23 EURO/STERLINA 0,8806/11 0,8799 ORO SPOT 1.275,76/5,96 1.267,81 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia