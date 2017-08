FOREX-Prosegue apprezzamento euro che sale a massimo 5 anni su sterlina

LONDRA, 5 ottobre (Reuters) - L'euro sale al massimo di cinque anni sulla sterlina e al massimo di tre settimane nei confronti dello yen, sulla scia del rialzo dei rendimenti dei governativi della zona euro. ** Nei primi scambi, i tassi dei bond della zona euro si sono portati ai massimi di due settimane, il giorno dopo che Bloomberg ha scritto che la banca centrale ridurrà probabilmente il suo programma di acquisto di titoli. ** Ieri sera, però, il responsabile delle relazioni coi media della Bce ha scritto in un tweet che Francoforte non ha discusso di questa eventualità. ** Il rialzo del rendimento dei governativi tedeschi ha favorito l'euro, che alle 10 scambia in rialzo dello 0,2% sulla sterlina a 88,23 dopo aver toccato quota 88,31, il massimo di cinque anni, e a 115,32 sullo yen dopo aver raggiunto 115,54, massimo da tre settimane. La divisa unica si apprezza anche nei confronti del dollaro, salendo dello 0,14% a 1,1217. ** "L'indiscrezione che la Bce stia valutando un 'tapering' ha spinto alcuni ad acquistare euro, soprattutto contro lo yen", spiega Yujiro Goto, strategist valutario di Nomura. "Noi non crediamo che la Bce sia in alcun modo vicina a un 'tapering' del suo programma di acquisto titoli ma nel breve termine il contesto è a favore di un rialzo dell'euro". ** Negli ultimi mesi l'euro si è mantenuto relativamente debole nei confronti del dollaro a fronte del massiccio allentamento monetario della Bce e delle prospettive di un rialzo dei tassi da parte della Fed nei prossimi mesi. ORE 10,00 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1217/21 1,1202 DOLLARO/YEN 102,78/83 102,88 EURO/YEN 115,33/35 115,23 EURO/STERLINA 0,8816/20 0,8799 ORO SPOT 1.272,21/2,45 1.267,81 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon la parola "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia