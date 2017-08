FOREX-Euro a max 3 anni su sterlina con data avvio Brexit

NEW YORK, 3 ottobre (Reuters) - Londra fissa il termine di marzo per dare avvio all'uscita dall'Ue e la sterlina tocca il minimo dei tre anni contro l'euro a 0,8747 sterline per euro. ** Il mercato sembra essere stato colto un po' di sorpresa dal discorso di Theresa May nel corso del weekend, che ha segnalato che l'avvio dei negoziati non si concentrerà sull'ottenere accesso a un mercato unico tanto quanto ci si aspettava", dice lo strategist di BNP Paribas Sam Lynton-Brown. ** La premier britannica Theresa May ha annunciato ieri che entro la fine di marzo avvierà il processo di uscita dall'Ue. Sebbene la leader abbia escluso che ci fosse una scelta fra una Brexit 'hard' e una 'soft', secondo alcuni analisti Londra potrebbe abbandonare il mercato unico europeo. ORE 14,50 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,1238/40 1,1238 DOLLARO/YEN 101,31/33 101,33 EURO/YEN 113,86/89 113,90 EURO/STERLINA 0,8735/36 0,8660 ORO SPOT 1.316,05/6,85 1.315,80 Per una panoramica su mercati e notizie in lingua italiana con quotazioni, grafici e dati, gli abbonati Eikon possono digitare nel Search Box di Eikon "Pagina Italia" o "Panorama Italia" Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia