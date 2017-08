Forex, euro poco mosso su dollaro dopo dati, attesa Bce

NEW YORK, 29 agosto (Reuters) - Nei primi scambi sulla piazza americana, l'euro è poco variato sul dollaro, sopra i minimi segnati di recente, dopo la pubblicazione dei numeri sull'inflazione del blocco della valuta unica, che hanno segnalato una nuova frenata dei prezzi, giudicata non così estrema da indurre la Bce ad agire la prossima settimana ma comunque compatibile con il varo di nuove misure nei prossimi mesi. Intorno alle 15,40 l'euro è in frazionale calo (-0,02%) sul biglietto verde ma resta sopra il minimo da quasi un anno, toccato solo mercoledì scorso a 1,3154 dollari, prima che il ministro delle Finanze tedesco Wolfgang Schaeuble intervenisse per raffreddare gli entusiasmi su un'imminente azione della Bce, innescati dalle dichiarazioni del numero uno della Bce Mario Draghi, dal forum di Jackson Hole, ima settimana fa. Al di là dell'andamento delle aspettative negli ultimi giorni circa le mosse immediate dell'istituo centrale, in molti restano dunque convinti che Francoforte adotterà un programma di 'quantitative easing' entro i prossimi sei mesi, anche alla luce del recente indebolimento del quadro macro della zona euro. ORE 15,20 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3178/79 1,3182 DOLLARO/YEN 103,97/99 103,70 EURO/YEN 137,01/04 136,70 EURO/STERLINA 0,7944/47 0,7945 ORO SPOT 1.285,80/6,30 1.289,74/90,26 Sul sito www.reuters.it altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia