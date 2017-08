Forex, euro/dollaro a massimo seduta dopo annuncio tregua in Ucraina

LONDRA, 3 settembre (Reuters) - Sale l'euro, sui massimi di seduta nei confronti del dollaro, a seguito delle notizia sul cessate il fuoco in Ucraina. La telefonata tra il presidente ucraino Poroshenko e il russo Vladimir Putin ha prodotto un accordo per un cessate il fuoco nella zona orientale dell'Ucraina, secondo quanto comunicato dallo stesso ufficio di presidenza ucraino. Immediatamente dopo la notizia l'euro/dollaro è salito ad un massimo intraday di 1,3155, anche se il cambio rimane molto prossimo al minimo da un anno di 1,3111 toccato nella seduta di ieri, sullo fondo di un biglietto verde che rimane forte, sostenuto dagli ultimi e positivi dati giunti dall'economia Usa. A limitare gli entusiasmi sono comunque arrivati i Pmi servizi europei, che nel complesso ancora una volta falliscono nell'obiettivo di dare l'immagine di una ripresa consolidata. In particolare la lettura finale di agosto del Pmi servizi della zona euro registra una lieve limatura verso il basso rispetto alla stima preliminare (a 53,1 da 53,5) e lo stresso è accaduto per il Pmi composito (a 52,5 da 52,8), che si attesta al minimo del 2014. Sono comunque numeri che non sembrano muovere le aspettative per un nulla di fatto - almeno in termini di nuove misure concrete - nel meeting Bce di domani. ORE 10,15 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3147/48 1,3131 DOLLARO/YEN 105,04/08 105,07 EURO/YEN 138,14/19 138,02 EURO/STERLINA 0,7977/81 0,7974 ORO SPOT 1.265,01/5,78 1.265,40/6,40 Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia