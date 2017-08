Forex, euro si rafforza dopo raffreddamento speculazioni su QE

LONDRA, 28 agosto (Reuters) - L'euro si rafforza, allontanandosi dal minimo di un anno sul dollaro, in concomitanza con il raffreddamento dell'eventualità di un intervento in termini di 'quantitative easing' da parte della Banca centrale europea. Ieri alcune fonti hanno detto a Reuters che è improbabile un nuovo intervento della Bce al meeting della prossima settimana a meno che il dato sull'inflazione della zona euro, che verrà reso noto domani, non mostri un calo significativo. Attorno alle 10,30, la moneta unica europea guadagna lo 0,2% a 1.3215, in rialzo rispetto al minimo toccato ieri a 1,3151 dollari su piattaforma Ebs, al minimo dal settembre 2013. La debolezza dell'euro è stata innescata la scorsa settimana dai toni 'accomodanti' usati dal presidente della Bce, Mario Draghi, che al forum di Jackson Hole ha detto che la Banca centrale europea userà "tutti gli strumenti disponibili" per allontanare la minaccia della deflazione. Sullo yen, il dollaro scende dello 0,1% a circa 103,72 yen , allontanandosi dal massimo di sette mesi di 104,49 yen visto lunedì. Euro/yen pressoché invariato a 137,06. ORE 10,30 CHIUSURA EURO/DOLLARO 1,3211/16 1,3192 DOLLARO/YEN 103,73/79 103,85 EURO/YEN 137,06/10 137,05 EURO/STERLINA 0,7956/59 0,7959 ORO SPOT 1.289,24/9,30 1.282,45/3,45 - Sul sito www.reuters.it le altre notizie Reuters in italiano. Le top news anche su www.twitter.com/reuters_italia